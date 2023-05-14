العالم اليوم - زيلينسكي: الهجوم المضاد سيبدأ قريبا.. وروسيا ستشعر به

انتم الان تتابعون خبر زيلينسكي: الهجوم المضاد سيبدأ قريبا.. وروسيا ستشعر به من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 14 مايو 2023 05:20 مساءً - قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، إن الهجوم العسكري المضاد المرتقب بشدة ضد القوات الروسية "سيبدأ قريبا".

وجاء حديث زيلينسكي في الوقت الذي يزور فيه عددا من الدول الأوروبية في مسعى للحصول على مزيد من الأسلحة.

وخلال حديثه لصحفيين في روما، قال زيلينسكي: "القوات الأوكرانية تستعد بشكل جدي".

وأضاف: "ستكون هناك بالتأكيد خطوات جادة للغاية. لا أستطيع أن أخبركم (متى).. لكنكم سترون ذلك بالتأكيد، وفي المقابل، ستشعر به روسيا".

وتابع: "نحن نؤمن بالنصر ونعتقد أنه سيتم اتخاذ الخطوات الأولى المهمة قريبا".

وكان مسؤول عسكري أميركي كبير كشف لشبكة "CNN"، الأسبوع الماضي، أن القوات الأوكرانية بدأت "تشكيل" العمليات قبل الهجوم المضاد.

ويتضمن "التشكيل" ضرب عدة أهداف، مثل مستودعات الأسلحة ومراكز القيادة وأنظمة الدروع والمدفعية، بهدف إعداد ساحة المعركة، قبل تقدم القوات.

وبعد إيطاليا، وصل الرئيس الأوكراني، صباح الأحد، إلى ألمانيا، التي أعلنت، يوم أمس، عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لكييف تربو قيمتها على 2.7 مليار يورو (ثلاثة مليارات دولار)، وتتضمن دبابات ومنظومات دفاع جوي وذخيرة.