بدء التصويت فى الانتخابات العامة لاختيار حكومة تايلاند الجديدة

جدة - نرمين السيد - انطلقت الانتخابات العامة فى تايلاند، صباح اليوم الأحد، حيث توجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع، وسط منافسة شرسة بين الأحزاب المحافظة التى تسعى للحفاظ على الوضع الراهن، وجماعات المعارضة الأكثر ليبرالية، التى تضغط من أجل التغيير.





وحسبما نقلت "القاهرة الإخبارية" عن صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية، كان قادة الأحزاب من بين حشود الناخبين التايلانديين الذين ظهروا فى مراكز الاقتراع بجميع أنحاء البلاد فى وقت مبكر من اليوم، للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات التى ستقرر ما إذا كان رئيس الوزراء الحالى برايوت تشان أو تشا، سيبقى أم سيحل محله رئيس وزراء جديد لمدة ثمانى سنوات.

ووصل الجنرال برايوت، مرشح رئاسة الوزراء من حزب الأمة التايلاندية المتحدة، إلى مركز الاقتراع فى منطقة فاياتاى برفقة زوجته وبناته للإدلاء بأصواتهم فى وقت لاحق فى مركز الاقتراع نفسه.

وبحسب التقرير، سيكون الأمر متروكًا للناخبين فى جميع أنحاء المقاطعات الـ77 لتقرير مصير البلاد، التى كانت متخلفة عن أقرانها فى جنوب شرق آسيا من حيث النمو الاقتصادى والتوقعات.

ويحق لنحو 52 مليون ناخب التصويت للاختيار بين مرشحى أحزاب المعارضة التقدمية والأحزاب المحافظة، الذين يحرصون على الحفاظ على الوضع الراهن المستمر منذ تسع سنوات.

وحسب"رويترز" تتوقع مفوضية الانتخابات فى تايلاند نسبة إقبال تزيد على 80 فى المئة، مع إغلاق مراكز الاقتراع أبوابها فى الساعة الخامس مساء حسب التوقيت المحلى. ومن المتوقع الإعلان عن النتائج غير الرسمية نحو الساعة 10 مساء حسب التوقيت المحلى.

وتشير استطلاعات الرأى إلى أن حزبى بويا تاى "من أجل التايلانديين" و"إلى الأمام" المعارضين سيفوزان بمعظم المقاعد.