العالم اليوم - انتهاء التصويت في الانتخابات التركية.. وبدء فرز الأصوات

انتم الان تتابعون خبر انتهاء التصويت في الانتخابات التركية.. وبدء فرز الأصوات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 14 مايو 2023 06:22 مساءً - أغلقت محطات الاقتراع في تركيا، مساء الأحد، أبوابها بعد يوم طويل من التصويت الذي شهد إقبالا كبيرا، وعلى الفور بدأت عملية فرز الأصوات، في الانتخابات التي تكتسب أهمية كبيرة في تاريخ البلاد.

وأغلقت صناديق الاقتراع في الانتخابات التركية عند الساعة الخامسة مساءً بالتوقيت المحلي (الثالثة مساءً بتوقيت غرينتش).

ونقل مراسلنا عن رئيس الهيئة العليا للانتخابات التركية أن "عملية التصويت تمت من دون ورود أي مشاكل".

وأفاد مراسلنا في إسطنبول بأن المحطة التي يوجد فيها أغلقت أبوابها أمام القادمين، لكنها أبقت التصويت متاحا لمن تمكنوا من الدخول في اللحظات الأخيرة.

وذكر أن رجال الأمن منعوا الأشخاص من الدخول إلى المحطة بعد حلول الساعة الخامسة مساءً، وهو موعد انتهاء التصويت.

ويتكرر هذا الأمر في مناطق متعددة من تركيا، وهو ما قد يؤدي إلى تأخير عملية فرز الأصوات.

وفي أنقرة، ذكر موفدنا بأن عملية فرز الأصوات بدأت على الفور في المحطة التي يوجد بها بعد أن خلت من الناخبين.

ومن المتوقع أن تبدأ النتائج الأولية في الظهور تباعا في تركيا، خلال ساعة من إغلاق الصناديق.

تصريح أردوغان

وقال الرئيس التركي ومرشح "تحالف الشعب"، رجب طيب أردوغان، في أول تصريح له بعد انتهاء التصويت: "تمت عملية التصويت بما يليق بديمقراطيتنا".

وأضاف: "حان وقت التشبث بصناديق الاقتراع.. استمروا في حماية إرادة شعبنا حتى النتائج النهائية".