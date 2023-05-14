العالم اليوم - دميرطاش و50 ألف سجين.. كيف صوتوا في انتخابات تركيا؟

انتم الان تتابعون خبر دميرطاش و50 ألف سجين.. كيف صوتوا في انتخابات تركيا؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 14 مايو 2023 06:22 مساءً - أدلى صلاح الدين دميرطاش، الزعيم الكردي والرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي، الذي يقبع داخل سجن أدرنة منذ نحو 7 سنوات، بصوته في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا، الأحد.

وكتب دميرطاش على حسابه بمواقع "تويتر": "لقد أدليت بصوتي فماذا عنكم؟، مرفقا صورا له خلال الانتخابات السابقة.

كيف صوّت دميرطاش؟

القيادي في حزب الشعوب الديمقراطي، بركات قار، شرح لموقع "دوت الخليج"، الكيفية التي صوت بها الزعيم الكردي:

صوت دميرطاش داخل السجن لأنه غير محكوم عليه بأحكام قاطعة.

يحق لـ 53 ألف سجين في السجون التركية التصويت في الانتخابات لنفس السبب.

يوجد لجان انتخابية مخصصة في السجون يتم التصويت من خلالها.

كشف قار، على تجربة شخصية له تعرض لها، حيث سبق له الإدلاء بصوته خلال التسعينيات، عندما كان سجينا ولم يكن محكوم عليه بحكم قاطع.

وفي هذا الخصوص، قال المحلل السياسي التركي، هشام غوناي، لموقع "دوت الخليج"، إن قرار المجلس بشأن المحتجزين والمدانين، ذكر أن المدانين في السجن بسبب جرائم متعمدة لا يمكنهم التصويت، ويمكن للمحتجزين المدانين بجرائم الإهمال التصويت.

من هو دميرطاش؟