مصرع 33 شخصا إثر اعتداء شنه متشددون غربى بوركينا فاسو

جدة - نرمين السيد - وأوضح حاكم محافظة "موهون"، بابو بيير باسينجا، فى بيان أوردته شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية الإخبارية اليوم الأحد، أن الاعتداء وقع حينما كان السكان يعملون فى حقولهم بجانب نهر "موهون"، واصفا الحادث بـ "الخسيس والوحشى".

كما أكد المسئول أن الإجراءات الأمنية جارية لمواجهة المتشددين، وحث السكان على توخّى المزيد من اليقظة والتعاون مع القوات الأمنية.