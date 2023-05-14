رئيس استخبارات النمسا يطالب بالحصول على صلاحيات أكبر لمراقبة المتطرفين

جدة - نرمين السيد - وقال بيرشنر فى تصريحات له، اليوم الأحد، إن مراقبة تطبيقات الهواتف المحمولة ومواقع التواصل الاجتماعى سوف تسهل محاصرة التطرف الدينى واليمينى.
وذكر بيرشنر أنه يريد ملاحقة مؤشرات على خطط هجوم ملموسة من قبل المتطرفين ولكنه لا يريد المراقبة الجماعية، موضحا أنه يرغب فى إلقاء نظرة فاحصة على تهديدات محددة من خلال إجراءات ستكون معدة جيدًا من الناحية القانونية.
وأشار بيرشنر إلى أن النمسا بحاجة إلى قوانين أكثر صرامة فى قضايا التجسس، حيث أن أقصى عقوبة حاليا هى حكم بالسجن لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى ذلك لا يُعاقب بالتجسس حاليًا إلا إذا كانت الجريمة موجهة ضد جمهورية النمسا وليس ضد المنظمات الدولية الموجودة فى البلاد.
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