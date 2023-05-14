الانتخابات التركية.. انتهاء التصويت وبدء فرز الأصوات

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 14 مايو 2023 06:29 مساءً - بدأت عمليات فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا، وسط ترقب لنتائجها.

ويحظر القانون في تركيا الحديث عن استطلاعات الرأي أو نسب المشاركة خلال يوم الاقتراع.

ومن المقرر أن تظهر المؤشرات الأولية بشأن نتائج الانتخابات في الساعة 21:00 بالتوقيت المحلي.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عقب غلق الصناديق إن: "عملية التصويت تمت بما يليق بالديمقراطية وحان وقت حماية صناديق الاقتراع وإرادة شعبنا حتى صدور النتائج النهائية".

وبدأ الأتراك صباح اليوم الأحد الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الحاسمة التي تقرر مصير حكم الرئيس رجب طيب أردوغان.

وتظهر استطلاعات الرأي تقدما طفيفا لكمال كليجدار أوغلو منافس أردوغان الرئيسي الذي يقود تحالفا من 6 أحزاب معارضة.

وأظهر استطلاعان يوم الجمعة الماضية أن نسبة تأييد كليجدار أوغلو تتجاوز مستوى 50 بالمئة اللازم لتحقيق فوز صريح. وما لم يتمكن أحدهما من الحصول على أكثر من 50 بالمئة من الأصوات اليوم الأحد فستُجرى جولة إعادة في 28 مايو .