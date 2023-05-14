العالم اليوم - مباشر.. تابع النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة التركية

انتم الان تتابعون خبر مباشر.. تابع النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة التركية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 14 مايو 2023 07:19 مساءً - أظهرت النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية التركية، الأحد، تقدم الرئيس رجب طيب أردوغان على حساب منافسه الأبرز، كمال كيليجدار أوغلو.

النتائج الأولية أولا بأول

تي آر تي الإخبارية: نتائج الانتخابات الرئاسة التركية تظهر حصول أردوغان على 55.03 في المئة من الأصوات مقابل 39 في المئة لكيليجدار أوغلو بعد إحصاء 21.33 في المئة من الأصوات.

من جهتها، ذكرت قناة "سي إن إن ترك" أن أردوغان متقدم بـ56.7 في المئة من الأصوات، مقابل 37.4 في المئة لكيليجدار أوغلو، بعد فرز 14.8 في المئة من أصوات الناخبين.

قال التلفزيون التركي إن نتائج أولية للرئاسيات التركية تظهر حصول أردوغان على 49.84 في المئة من الأصوات، مقابل 45.72 في المئة لكيليجدار أوغلو، بعد فرز 9.1 في المئة من أصوات الناخبين.

وتتواصل عملية فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية والتشريعية، التي تكتسب أهمية كبيرة في تاريخ البلاد.

ونقل مراسل "دوت الخليج"، عن رئيس الهيئة العليا للانتخابات التركية قوله إن "عملية التصويت تمت من دون ورود أي مشاكل".

وفي أول تصريح له بعد انتهاء التصويت، قال الرئيس التركي ومرشح "تحالف الشعب": "تمت عملية التصويت بما يليق بديمقراطيتنا".

وأضاف: "حان وقت التشبث بصناديق الاقتراع.. استمروا في حماية إرادة شعبنا حتى النتائج النهائية".

من جهته، ذكر كمال كليجدار أوغلو: "أدعو أبطالنا في الديمقراطية لعدم ترك صناديق الاقتراع حتى انتهاء الفرز".

وتابع: "المظهر الكامل والصحيح لإرادة الشعب يعتمد على عزمكم".