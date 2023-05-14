نائب الدفاع الأمريكى السابق: الناتو لم يتمكن أن يمنع روسيا من غزو أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال استضافته فى برنامج "عين على أمريكا" على شاشة "القاهرة الإخبارية" مع الإعلامية جيها منصور، أن أى اعتداء على الدول أعضاء الناتو سيكون بمثابة اعتداء على جميع أعضاء الحلف.
وعبر عن أسفه أن أعضاء الناتو لم يستطيعوا منع الاعتداء الروسى على أوكرانيا لكنه أشاد بانضمام فنلندا لحلف شمال الأطلسى وقرب انضمام السويد كذلك، وهو الشيء الذى حاول الرئيس الروسى فلاديمير بوتين منعه لسنوات طويلة.
وأوضح أن الغزو الروسى لأوكرانيا جعل الناتو يوسع دائرة الانضمام إليه فى أوروبا فيما تضاعف الاهتمام من أعضاء الحلف بتمويل توسيع الانضمام، مشيرا إلى أن غزو بوتين نتج عنه خلاف ما أراد تحقيقه.
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