العالم اليوم - 88 في المئة.. إقبال تاريخي في الانتخابات التركية

انتم الان تتابعون خبر 88 في المئة.. إقبال تاريخي في الانتخابات التركية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 14 مايو 2023 08:16 مساءً - أظهرت البيانات الأولية أن الأتراك شاركوا بنسبة كبيرة جدا في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي أجريت الأحد، إذ وصلت إلى نحو 88 في المئة.

وقالت وسائل إعلام رسمية في تركيا إن نسبة التصويت بلغت 87.7 % من إجمالي الأشخاص الذين يحلق لهم التصويت والمقدر عددهم بنحو 64 مليونا.

وهذه المعطيات لا تزال أولية بانتظار النتائج النهائية التي ستعلن عنها الهيئة العليا للانتخابات التركية.

وكان من المتوقع أن تصل نسبة التصويت في هذه الانتخابات إلى مستويات هائلة، نظرا لأسباب عدة، منها حملات التعبئة الهائلة التي قامت بها الأحزاب لتحفيز المواطنين على المشاركة.

وخلال يوم الانتخابات كانت محطات الاقتراع في أرجاء تركيا تغص بالمشاركين، إلى درجة أن بعض المحطات شهدت اصطفاف الناخبين في طوابير طويلة.

وشاركت شتى الفئات العمرية، من الشبان الصغار إلى المسنين، وحتى المرضى وأصحاب الهمم شاركوا بأعداد كبيرة.

وإذا ما تأكدت هذه النسبة، فإنها ستكون من بين أكبر النسب في تاريخ الانتخابات التركية، رغم أن هذه الانتخابات تشهد في العادة إقبالا كثيفا.

ويبلغ المعدل العام للمشاركة في الانتخابات التركية نحو 81 في المئة.