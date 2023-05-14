العالم اليوم - الخزانات الانتخابية.. كلمة الحسم في انتخابات تركيا

انتم الان تتابعون خبر الخزانات الانتخابية.. كلمة الحسم في انتخابات تركيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 14 مايو 2023 08:16 مساءً - أغُلقت صناديق الاقتراع فى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية وبدأت عمليات الفرز، بعدما توجه الناخبون صباح الأحد، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي تشهدها البلاد.

وحسب الهيئة العليا للانتخابات في تركيا، كان من حق 64 مليونا و113 ألفا و941 ناخبا داخل البلاد وخارجها التصويت في الانتخابات.

ومن بين هؤلاء 4 ملايين و904 آلاف و672 مؤهلا للمشاركة للمرة الأولى، قد ينضم إليهم 47 ألفا و523 ناخبا في الجولة الثانية.

قلاع انتخابية

يُعد حزب العدالة والتنمية الحاكم أكبر الأحزاب في تركيا منذ تأسيسه، وتمكن من مدّ جذوره في العديد من الولايات التركية، لا سيما في مناطق وسط الأناضول والبحر الأسود، وبعض المحافظات في جنوب شرق الأناضول والبحر الأبيض المتوسط وبحر مرمرة.

أما حزب الشعب الجمهوري، فتنتشر قلاعه في سواحل منطقة بحر إيجه، فيما يشكل عدد كبير من الولايات في جنوب شرق الأناضول وشرق الأناضول، معاقل لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي.

كذلك يتنافس حزبا الحركة القومية والجيد، على بعض الولايات في وسط الأناضول، فيما تُعد ولايات عثمانية وأضنة ومارسين وأغدير وبلكسير وإسبرطة وغوموشهانه وأفيون ومانيسا وآيدن ونيغدا وكستاموني ويوزغات، معاقل للعدالة والتنمية.

إسطنبول

أكبر المدن وزنا انتخابيا داخل تركيا، وتمثل بـ98 مقعدا في البرلمان من أصل 600 أي قرابة السدس، ويبلغ إجمالي ناخبي إسطنبول 11 مليونا و350 ألفًا و971 مواطنا، يعيشون في 39 منطقة داخلها ويمثلون 17.7% من العدد الكلي للناخبين الأتراك.

كانت فأل خير على أردوغان في طريق الوصول للسلطة عندما تولى رئاسة البلدية في التسعينيات، لكن حزبه خسر رئاسة بلديتها الكبرى بالانتخابات المحلية السابقة عام 2019، ليفوز أكرم إمام أوغلو بها مرشحا عن حزب الشعب الجمهوري.

وعن المأثورات عن أردوغان قوله "إن من يحكم إسطنبول يحكم تركيا"، لذلك كانت خسارة البلدية ضربة موجعة للحزب الحاكم، وتتساوى حظوظه مع حظوظ المعارضة في التصويت بالمدينة.

أصوات الأكراد

يبلغ عدد الأكراد 15 مليونا، ويشكلون قرابة 20% من الشعب التركي، وأظهر استطلاع للرأي نُشر هذا الأسبوع أن 76.3 بالمئة من الناخبين في ديار بكر يؤيدون مرشح المعارضة في الانتخابات الرئاسية كمال كليجدار أوغلو مقابل 20.5 بالمئة يؤيدون أردوغان.

ولم يكن لحزب المعارضة الرئيسي، حزب الشعب الجمهوري، شعبية تُذكر في جنوب شرق تركيا في الماضي لكنه تمكن بزعامة كليجدار أوغلو من الوصول إلى الأكراد وإلى حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد والمهيمن في أنحاء المنطقة الذي حصل على 67 بالمئة من الأصوات في ديار بكر في انتخابات 2018.

وتشير استطلاعات الرأي إلى تراجع شعبية أردوغان في المنطقة، لكنه ما زال يحتفظ بقاعدة من المؤيدين في المنطقة.

أصوات إسطنبول حاسمة

المحلل السياسي التركي تورغوت أوغلو، قال لموقع "دوت الخليج"، إن مدينة إسطنبول واحدة من أهم الخزانات في الانتخابات التصويتية، وترجح كفة الفائز بشكل كبير فهي تملك أكثر من 17% من أصوات الناخبين، وفي الانتخابات الحالية شهدت توافدا كبيرا للمصوتين.

وأضاف المحلل التركي، أنه في انتخابات 2019، تمكنت المعارضة للمرة الأولى من الفوز على الحزب الحاكم في الانتخابات البلدية، وهو ما شكل صدمة للحزب وقتها.