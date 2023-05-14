ألمانيا ترحب بجهود مصر فى وقف إطلاق النار بين الفلسطنيين والإسرائيليين

جدة - نرمين السيد - وأكد المركز للألمانى للإعلام التابع للخارجية الألمانية -فى بيان على موقع التواصل الاجتماعى توتير اليوم- أهمية وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة ويجب أن يظل الهدف هو وجود سلام دائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين الذى يمكن الجميع من العيش بأمان وكرامة.

وأعربت -وفقا للبيان- عن بالغ حزنها على المدنيين الذين قتلوا ومتمنية الشفاء العاجل للجرحى.