جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى نبأ عاجل لها، مساء اليوم الأحد، بإعلان رئيس بلدية أنقرة، أن المرشح لانتخابات الرئاسة التركية كليجدار أوغلو، تصدر السباق بعد إحصاء 23.87 % من الأصوات.





وبدأ الأتراك، صباح اليوم الأحد، الإدلاء بأصواتهم فى واحدة من أكثر الانتخابات أهمية فى تاريخ تركيا. وأعلنت الهيئة العليا للانتخابات فى تركيا، غلق صناديق الاقتراع فى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، فى وقت سابق مساء اليوم الأحد، مشيرة إلى أنها لم تسجل أى عمليات خرق حتى الآن، وبدء عمليات فرز الأصوات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. رئيس بلدية أنقرة: أوغلو يتصدر الانتخابات بعد إحصاء 23.87% من الأصوات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.