عاجل.. رئيس السيادة السودانى يعفى محافظ البنك المركزى من منصبه

جدة - نرمين السيد - وبعد ثلاثة أسابيع من إندلاع اشتباكات السودان بين الجيش السودانى والدعم السريع فى 15 أبريل الماضى، وقع الطرفان اتفاقا أوليًا، قبل يومين، تعهّدا فيه الطرفان باحترام قواعد تتيح توفير المساعدات الإنسانية، من دون التوصل حتى الآن إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار.
وحسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن وكالة الأنباء السعودية "واس"، قال بيان مشترك لممثلى الجيش السودانى و"الدعم السريع"، إن "إعلان الالتزام" مسؤولية حقيقية من أطراف الصراع، نحو المآسى الإنسانية التى يعانيها الشعب السودانى، فى عموم البلاد.
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