نائبة وزير الدفاع الأوكرانى: القوات الأوكرانية تواصل التقدم باتجاه باخموت

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية عن ماليار قولها "نواصل المضى قدما فى اتجاه باخموت فى ضواحى المدينة. اليوم استولت وحداتنا على أكثر من عشرة مواقع للقوات الروسية فى شمال وجنوب ضواحى باخموت وقامت بتطهير منطقة غابات كبيرة بالقرب من إيفانيفسكى".

وأوضحت أنه علاوة على ذلك تم أسر عدد من الجنود الروس من وحدات مختلفة.. وتابعت: "رغم كل الصعاب. عندما يكون المستحيل ممكنا. أى شخص يعرف الوضع الحقيقى وهو موجود الآن يفهم خطورة الوضع. هذا عندما يكون متر واحد صعب مثل 10 كيلومترات.. وتعمل قواتنا بأقصى قدرات بشرية، إنهم يعملون بحزم ومهنية".

وأكدت نائبة الوزير أن الوضع فى باخموت متوتر للغاية. وأشارت إلى أن "روسيا جمعت كل قواتها هناك وتحاول التقدم وتدمر كل ما فى طريقها، وتتواصل المعارك الشرسة".