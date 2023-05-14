وزير الخارجية الأمريكى يؤكد التزام بلاده بمواصلة الشراكة مع باراجواى

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 14 مايو 2023 09:29 مساءً - أكد وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، اليوم /الأحد/، التزام بلاده بمواصلة الشراكة مع باراجواى فى ذكرى يوم الاستقلال.

وقال بلينكن- فى بيان، أورده الموقع الرسمى للخارجية الأمريكية- "بالنيابة عن الولايات المتحدة الأمريكية، أتقدم بأحر التمنيات والتهنئة لشعب باراجواى بمناسبة ذكرى استقلالكم".

وأعرب عن تقدير بلاده للشراكة الدائمة مع باراجواى، مؤكدا تطلعه لمواصلة العمل معًا لتعزيز المصالح المشتركة لصالح كلا الشعبين فى الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون والأسواق الحرة.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن: "تتمتع بلادنا بأكثر من 150 عامًا من الصداقة والروابط القوية والمتنامية التى توحدنا". وأوضح بلينكن أن "الشراكة بين الولايات المتحدة وباراجواى ستستمر فى لعب دور حيوى فى دفع أهدافنا المشتركة، من أجل الحرية والازدهار والأمن فى جميع أنحاء المنطقة".