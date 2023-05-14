الاردن : الامن يثني فتاة حاولت الانتحار من اعلى جسر عبدون

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 14 مايو 2023 10:06 مساءً - دوت الخليج :- اثنت الاجهزة الامنية ، اليوم السبت ، فتاة عن الانتحار في عمان . وحاولت فتاة ان تلقي بنفسها من اعلى جسر عبدون الا ان الاجهزة الامنية استطاعت اقناع الفتاة بالعدول عن الانتحار والنزول . وبين مصدر : انه تم اقتياد الفتاة الى المركز الامني للتحقيق ومعرفة اسباب محاولتها التخلص من حياتها .

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