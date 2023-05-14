الأردن : أب يشعل النار في غرفة ابنته ويقتلها حرقاً اثناء نومها

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 14 مايو 2023 10:06 مساءً - دوت الخليج :- اقدم شخص اربعيني على قتل ابنته في عمان .
وفي تفاصيل القضية : فان فتاة تبلغ من العمر 19 عاما تزوجت في عمر ال16 وانفصلت عن زوجها بعد مرور عام ثم تزوجت برجل آخر وانفصلت عنه قبل ارتكاب الجريمة بحقها .
واضافة للتفاصيل : فان الفتاة كانت نائمة في غرفتها فقام والدها بسكب البنزين بالقرب من سريرها واغلاق الباب وقام باشعال النيران مما ادى الى وفاتها حرقا .
وكشف الوالد انه قام بذلك لانه شك في سلوكها ، ووجهت المحكمة له تهمة القتل العمد .
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