عاجل.. رئيس السيادة السودانى يجمد حسابات الدعم السريع بجميع البنوك

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى نبأ عاجل لها مساء اليوم الأحد، بقرار الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السودانى، تجميد حسابات الدعم السريع وشركاتها فى جميع البنوك فى السودان.





وقرر رئيس مجلس السيادة السودانى الفريق أول عبدالفتاح البرهان، فى وقت سابق اليوم الأحد، إعفاء محافظ البنك المركزى من منصبه. وبعد ثلاثة أسابيع من إندلاع اشتباكات السودان بين الجيش السودانى والدعم السريع فى 15 أبريل الماضى، وقع الطرفان اتفاقا أوليًا، قبل يومين، تعهّدا فيه الطرفان باحترام قواعد تتيح توفير المساعدات الإنسانية، من دون التوصل حتى الآن إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار.

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