تفكيك شبكة إرهابية خطيرة في ديالى

تفكيك شبكة إرهابية خطيرة في ديالىأعلنت وزارة الداخلية العراقية، الأحد، تفكيك شبكة مرتبطة بتنظيم داعش الإرهابي مكونة من أربعة عناصر في محافظة ديالى شمال شرقي البلاد.

وذكرت الوزارة في بيان لها أنه تم التوصل إلى معلومات تفيد بوجود عناصر تقدم الدعم المالي لتنظيم داعش في محافظة ديالى.

وأفاد البيان بحسب وسائل إعلام عراقية "بعد نصب كمين محكم، تم القبض على أربعة أشخاص مرتبطين بداعش وإفشال مخططاتهم وتحركاتهم التي كانت تشكل خطرا أمنيا على المحافظة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

وأعلن العراق في التاسع من ديسمبر من عام 2017، القضاء على تنظيم داعش، وفرض السيطرة الكاملة على جميع الأراضي العراقية، لكن خلايا نائمة تابعة للتنظيم لا تزال تنشط في بعض مناطق البلاد، وتشكل تهديدا مستمرا على المدنيين وقوى الأمن والجيش.

