الرئيس الأوكرانى يصل إلى باريس قادما من ألمانيا

جدة - نرمين السيد - وصل الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، اليوم الأحد، إلى باريس، قادما من ألمانيا، وتوجه مباشرة إلى قصر الإليزيه حيث سيستقبله نظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون على عشاء عمل حسبما ذكرت الرئاسة الفرنسية.





وكان فى استقبال الرئيس الأوكرانى عند وصوله قاعدة فيلاكوبلاى الجوية فى جنوب غرب العاصمة باريس، فى ثانى زيارة له إلى فرنسا منذ بدء العمليات العسكرية الروسية فى بلاده، رئيسة الوزراء إليزابيث بورن ووزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا.

وستركز المباحثات بين الرئيسين الفرنسى والأوكرانى على الدعم الذى تواصل فرنسا تقديمه استجابة لاحتياجات أوكرانيا الملحة على المستويين العسكرى والإنسانى، وفقا لبيان الرئاسة الفرنسية.

كما سيبحث الرئيسان الآفاق طويلة المدى للعودة إلى السلام فى أوروبا وعلى أساس خطة السلام التى اقترحها الرئيس زيلينسكى والتى تدعمها فرنسا.

وخلال اللقاء، سيؤكد الرئيس الفرنسى مجددا على دعم فرنسا وأوروبا الثابت لاستعادة أوكرانيا حقوقها المشروعة والدفاع عن مصالحها الأساسية، وذلك فى الوقت الذى لا تزال البلاد تعانى من القصف والذى يستهدف بشكل خاص البنية التحتية المدنية، حسبما ذكرت الرئاسة الفرنسية فى بيانها.

كما سيتيح هذا اللقاء للرئيسين مواصلة حوار الثقة بينهما وذلك بعد اجتماعهما فى 8 فبراير الماضى فى باريس والمباحثات الهاتفية المتواصلة منذ ذلك الوقت.

وتأتى هذه الزيارة إلى باريس ضمن الجولة الأوروبية التى يقوم بها الرئيس الاوكرانى، فقد توجه إلى إيطاليا والتقى بعدد من القادة الايطاليين، ثم إلى الفاتيكان، حيث التقى البابا فرانسيس أمس السبت، ثم ذهب إلى ألمانيا حيث استقبله المستشار الألمانى أولاف شولتز استقبالا رسميا صباح الأحد وسط تدابير أمنية مشددة.

وفى وقت سابق، استقبل الرئيس الألمانى فرانك فالتر شتاينماير نظيره الأوكرانى الذى شكر ألمانيا على دعمها ووصفها ب"الصديق الحقيقى" و"الحليف الموثوق" بعد الإعلان عن تسليم كييف أسلحة جديدة بقيمة 2.7 مليار يورو.