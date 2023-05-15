العالم اليوم - "العدالة والتنمية" في الصدارة بالانتخابات البرلمانية التركية

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 15 مايو 2023 01:19 صباحاً - أغلقت محطات الاقتراع في تركيا، مساء الأحد، أبوابها بعد يوم طويل من التصويت الذي شهد إقبالا كبيرا، وعلى الفور بدأت عملية فرز الأصوات، في الانتخابات التي تكتسب أهمية كبيرة في تاريخ البلاد.

ونقل مراسلنا عن رئيس الهيئة العليا للانتخابات التركية أن "عملية التصويت تمت من دون ورود أي مشاكل".

وأشارت نتائج أولية للانتخابات البرلمانية نشرتها وكالة "الأناضول" التركية للأنباء تقدم حزب العدالة والتنمية بنسبة 35.72 في المئة من الأصوات.

وبعد فرز 89.49 في المئة من أصوات الناخبين، جاء حزب الشعب الجمهوري في المرتبة الثانية بنسبة 24.91 في المئة، يليه حزب الحركة القومية بنسبة 10.38 في المئة.

ووفقا للقانون الانتخابي الجديد، تعني هذه النسب الأولية حصول حزب العدالة والتنمية على 287 من مقاعد البرلمان من أصل 600 مقعد، وحصول حزب الشعب الجمهوري على 151 مقعدا.

ووفقا لوكالة "الأناضول" بلغ إجمالي عدد صناديق الاقتراع للانتخابات البرلمانية في البلاد 201 807 صندوقا.