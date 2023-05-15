العالم اليوم - دقلو ينفي "شائعات" مقتله.. والبرهان يجمد حسابات الدعم السريع

انتم الان تتابعون خبر دقلو ينفي "شائعات" مقتله.. والبرهان يجمد حسابات الدعم السريع من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 15 مايو 2023 01:19 صباحاً - نفى قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو، اليوم الإثنين، ما وصفه بالشائعات التي تحدثت عن مقتله.

وقال دقلو في فيديو على حسابه الرسمي في "تويتر": "يعمل الانقلابيون على أسلوب نشر الشائعات الهدامة التي تهدف تدمير السودان".

وأضاف: "يروجون لمقتلي وكل ذلك كذب، ويظهر أنهم يعانون من الخسائر التي تلحق بهم".

وأكد قائد قوات الدعم السريع أنه بصحة جيدة، مشددا على نجاح المخططات العسكرية الخاصة بقواته.

وندد دقلو بما وصفه بتدمير الجيش للمواقع الحيوية والبنية التحتية والمصانع، داعيا السودانيين إلى عدم الإصغاء للشائعات.

وكان قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، قد أصدر يوم الأحد، قرارا قضى بتجميد حسابات قوات الدعم السريع وشركاتها في جميع البنوك بالسودان وفروعها في الخارج.

ونصّ القرار على منع صرف أي استحقاقات أو ميزانيات مرصودة للدعم السريع.

كذلك أصدر البرهان قرارا بإعفاء حسين يحي جنقول من منصبه كمحافظ لبنك السودان المركزي، وتعيين برعي الصديق علي أحمد بدلا عنه.