العالم اليوم - كيليجدار أوغلو: باقون حتى إحصاء آخر صوت

انتم الان تتابعون خبر كيليجدار أوغلو: باقون حتى إحصاء آخر صوت من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 15 مايو 2023 01:19 صباحاً - قال مرشح المعارضة كمال كيليجدار أوغلو، اليوم الإثنين، إنه وأنصاره باقون حتى إحصاء آخر صوت في الانتخابات، دون ذكر حصيلة.

ووفق الإحصائيات التي تنشرها وكالة أنباء "الأناضول" التركية، فقد حصل الرئيس رجب طيب أردوغان على نسبة 49.47 في المئة من أصوات الناخبين، في حين حقق كيليجدار أوغلو نسبة 44.79 في المئة من الأصوات، وذلك بعد فرز ما نسبته 98.13 في المئة من صناديق الاقتراع.

وكان أردوغان، قد انتقد إسراع المعارضة في إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، حيث قال في تغريدة على تويتر: "في حين أن الانتخابات جرت في أجواء إيجابية وديمقراطية وبالتزامن مع استمرار فرز الأصوات، فإن محاولة إعلان النتائج على عجل (من قِبل المعارضة) تعني اغتصاب الإرادة الوطنية".

وأضاف أن جريان الانتخابات الرئاسية والبرلمانية على شاكلة عيد ديمقراطي كبير يسوده السلام والهدوء، هو تعبير عن النضج الديمقراطي لتركيا.

وأردف: "أطلب من جميع أصدقائي وزملائي البقاء في صناديق الاقتراع مهما حدث، حتى يتم الإعلان عن النتائج رسميا".

واستطرد: "أهنئ جميع المواطنين الذين صوتوا باسم الديمقراطية وشاركوا في العمل الانتخابي، وأعبر عن امتناني لكل واحد منهم"، وفقما نقلت "الأناضول".