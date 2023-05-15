أذربيجان تعلن تعرض مواقعها على الحدود الأرمينية للقصف

جدة - نرمين السيد - وذكرت وزارة الدفاع الأذرية فى بيانها، أن القوات الأرمينية استهدفت اليوم الأحد مواقع الجيش الأذرى قرب قرية ديميرغيدام التابعة لمنطقة كلبجار بمدافع الهاون عيار 60 ملم، الساعة 7:30 بتوقيت موسكو، وفقا لـ «روسيا اليوم».

وأوضحت الوزارة أن القوات الأرمينية فتحت النار من مواقع تمركزها قرب قرية ينيكند فى منطقة بساركيتشي.

يشار إلى أن أرمينيا وأذربيجان تبادلتا الاتهامات يومى الخميس والجمعة بقصف مواقعهما الحدودية.

ومن جابنه أفاد الجانب الأرمينى بوقوع 4 جرحى من طرفه، بينما أعلنت أذربيجان مقتل أحد جنودها، وإصابة آخر بجروح خطيرة.