الجيش الأوكرانى: إسقاط 3 طائرات روسية بدون طيار في خيرسون

جدة - نرمين السيد - وأشارت القيادة الجوية الأوكرانية الجنوبية فى بيان -نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية- إلى أنه "فى 14 مايو 2023، فى منطقة خيرسون، دمرت قوات الدفاع الجوى ووسائل القيادة الجوية الجنوبية 3 طائرات روسية بدون طيار"، موضحا أن بينهم طائرتين بدون طيار للاستطلاع من طراز أورلان-10، وطائرة بدون طيار من طراز زالا".

ويأتى ذلك فى أعقاب إعلان الجيش الأوكراني، اليوم الأحد، عن شن الجيش الروسى هجوم واسع النطاق من مختلف الاتجاهات ليل أمس السبت، مستخدما طائرات شهيد الهجومية، وصواريخ كاليبر من السفن فى البحر الأسود، وصواريخ موجهة من طراز "تو-95".