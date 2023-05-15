العالم اليوم - أردوغان: النتائج الأولية للانتخابات تظهر تقدمنا بفارق كبير

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 15 مايو 2023 03:22 صباحاً - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في كلمة أمام مناصريه بمقر حزب العدالة والتنمية بأنقرة، إن النتائج الأولية للانتخابات "تظهر تقدمنا بفارق كبير".

وأكد أردوغان "نتقدم بفارق 2.6 مليون صوت على أقرب منافسينا".

وفيما يلي أبرز ما جاء في كلمة أردوغان التي ألقاها فجر اليوم الإثنين:

يحاولون خداع الشعب بالقول إنهم متقدمون.

إحصاء الأصوات سيستمر في الداخل والخارج.

لن يفسد أحد هذا المشهد الانتخابي بحسابات سياسية ضيقة.

ننتظر النتائج النهائية، ونتوقع زيادة الأرقام مع إعلان النتائج الرسمية.

نعتقد أننا سنفوز في الجولة الأولى، وإذا كانت هناك جولة إعادة فسوف نحترم ذلك.

على الشعب أن يتحلى باليقظة لحين انتهاء عد الأصوات.

نتائج الانتخابات البرلمانية تظهر أن تحالفنا يحقق الأغلبية.

الناخبون الذين صوتوا لصالح تحالفنا في البرلمان سيقفون حتما في جانب الاستقرار في الانتخابات الرئاسية.

واثقون من الفوز في الانتخابات من الجولة الأولى بعد استكمال فرز أصوات الخارج.

ورجحت أحدث النتائج الخاصة بالانتخابات الرئاسية التركية الانتقال إلى جولة ثانية للحسم بين الرئيس التركي أردوغان ومنافسه كيليجدار أوغلو.

وبعد فرز 99.21 في المئة من أصوات الناخبين، حصل أردوغان على نسبة 49.33 في المئة، بينما حصل منافسه على 44.96 في المئة، وفق وكالة "الأناضول" التركية للأنباء.