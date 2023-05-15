العالم اليوم - فيديو.. حادث مروع يودي بحياة 13 شخصا في المكسيك

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 15 مايو 2023 03:22 صباحاً - قالت سلطات ولاية تاماوليباس المكسيكية، إن 13 شخصا لقوا حتفهم في حادث تصادم مقطورة بسيارة نقل على طريق سريع في الولاية الواقعة في شمال البلاد صباح يوم الأحد.

وأفادت وزارة الأمن العام في الولاية بأن المركبتين تحطمتا خارج سيوداد فيكتوريا عاصمة الولاية قبل أن تشتعل فيهما النيران. وأظهرت مقاطع فيديو تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع إخبارية محلية، النيران المشتعلة في المركبتين المتصادمتين.

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