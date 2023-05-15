العالم اليوم - كيليجدار أوغلو: سنفوز بالرئاسة في جولة الإعادة

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 15 مايو 2023 04:19 صباحاً - قال مرشح المعارضة في انتخابات الرئاسة التركية كمال كيليجدار أوغلو في وقت مبكر اليوم الإثنين إنه سيقبل قرار الشعب بإجراء جولة إعادة، مضيفا أن الرئيس رجب طيب أردوغان لم يحقق النتائج التي كان يرغبها في الانتخابات أمس الأحد.
وذكر كيليجدار أوغلو في تصريحات جنبا إلى جنب مع زعماء أحزاب أخرى في تحالفه أنه سيفوز على أردوغان إذا أجريت جولة إعادة.
وأضاف: "البيانات تتوالى وسنقبل بجولة إعادة".
وجاءت تصريحات كيليجدار أوغلو بعد كلمة ألقاها الرئيس أردوغان أمام مناصريه بمقر حزب العدالة والتنمية بأنقرة، قال فيها:
- النتائج الأولية للانتخابات تظهر تقدمنا بفارق كبير.
- نتقدم بفارق 2.6 مليون صوت على أقرب منافسينا.
- يحاولون خداع الشعب بالقول إنهم متقدمون.
- إحصاء الأصوات سيستمر في الداخل والخارج.
- لن يفسد أحد هذا المشهد الانتخابي بحسابات سياسية ضيقة.
- ننتظر النتائج النهائية، ونتوقع زيادة الأرقام مع إعلان النتائج الرسمية.
- نعتقد أننا سنفوز في الجولة الأولى، وإذا كانت هناك جولة إعادة فسوف نحترم ذلك.
- على الشعب أن يتحلى باليقظة لحين انتهاء عد الأصوات.
- نتائج الانتخابات البرلمانية تظهر أن تحالفنا يحقق الأغلبية.
- الناخبون الذين صوتوا لصالح تحالفنا في البرلمان سيقفون حتما في جانب الاستقرار في الانتخابات الرئاسية.
- واثقون من الفوز في الانتخابات من الجولة الأولى بعد استكمال فرز أصوات الخارج.
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