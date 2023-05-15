العالم اليوم - كيليجدار أوغلو: سنفوز بالرئاسة في جولة الإعادة

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 15 مايو 2023 04:19 صباحاً - قال مرشح المعارضة في انتخابات الرئاسة التركية كمال كيليجدار أوغلو في وقت مبكر اليوم الإثنين إنه سيقبل قرار الشعب بإجراء جولة إعادة، مضيفا أن الرئيس رجب طيب أردوغان لم يحقق النتائج التي كان يرغبها في الانتخابات أمس الأحد.

وذكر كيليجدار أوغلو في تصريحات جنبا إلى جنب مع زعماء أحزاب أخرى في تحالفه أنه سيفوز على أردوغان إذا أجريت جولة إعادة.

وأضاف: "البيانات تتوالى وسنقبل بجولة إعادة".

وجاءت تصريحات كيليجدار أوغلو بعد كلمة ألقاها الرئيس أردوغان أمام مناصريه بمقر حزب العدالة والتنمية بأنقرة، قال فيها: