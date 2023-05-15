العالم اليوم - مباشر.. آخر أخبار نتائج انتخابات الرئاسة التركية

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 15 مايو 2023 04:19 صباحاً - أظهرت النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية التركية، يوم الأحد، تقدم الرئيس رجب طيب أردوغان على حساب منافسه الأبرز، كمال كيليجدار أوغلو.

النتائج الأولية بحسب وكالة "الأناضول" التركية:

بعد فرز 99.80 في المئة من الأصوات، حصل الرئيس أردوغان على نسبة 49.27 في المئة، بينما كانت نسبة كيليجدار أوغلو هي 45.02 في المئة.

النتائج وفق رئيس اللجنة العليا للانتخابات في تركيا:

قال أحمد ينار رئيس اللجنة العليا للانتخابات في تركيا إن أردوغان يتقدم في انتخابات الرئاسة بحصوله على 49.49 في المئة بعد فرز 91.93 في المئة من الأصوات.

وأضاف أن كيليجدار أوغلو، مرشح المعارضة ومنافس أردوغان الرئيسي، حصل على 44.49 في المئة من الأصوات.

أبرز تصريحات أردوغان حول النتائج الأولية:

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في كلمة أمام مناصريه بمقر حزب العدالة والتنمية بأنقرة، إن النتائج الأولية للانتخابات "تظهر تقدمنا بفارق كبير".

أكد أردوغان على أنه "نتقدم بفارق 2.6 مليون صوت على أقرب منافسينا".

يحاولون خداع الشعب بالقول إنهم متقدمون.

إحصاء الأصوات سيستمر في الداخل والخارج.

لن يفسد أحد هذا المشهد الانتخابي بحسابات سياسية ضيقة.

ننتظر النتائج النهائية، ونتوقع زيادة الأرقام مع إعلان النتائج الرسمية.

نعتقد أننا سنفوز في الجولة الأولى، وإذا كانت هناك جولة إعادة فسوف نحترم ذلك.

على الشعب أن يتحلى باليقظة لحين انتهاء عد الأصوات.

نتائج الانتخابات البرلمانية تظهر أن تحالفنا يحقق الأغلبية.

الناخبون الذين صوتوا لصالح تحالفنا في البرلمان سيقفون حتما في جانب الاستقرار في الانتخابات الرئاسية.

واثقون من الفوز في الانتخابات من الجولة الأولى بعد استكمال فرز أصوات الخارج.

أما كيليجدار أوغلو فقال إنه سيقبل قرار الشعب بإجراء جولة إعادة، مضيفا أن الرئيس أردوغان لم يحقق النتائج التي كان يرغبها في الانتخابات.

وذكر كيليجدار أوغلو في تصريحات جنبا إلى جنب مع زعماء أحزاب أخرى في تحالفه أنه سيفوز على أردوغان إذا أجريت جولة إعادة، مضيفا أن "البيانات تتوالى وسنقبل بجولة إعادة".