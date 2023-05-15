العالم اليوم - مركبات مدرعة ودبابات.. دعم فرنسي عسكري جديد لأوكرانيا

انتم الان تتابعون خبر مركبات مدرعة ودبابات.. دعم فرنسي عسكري جديد لأوكرانيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 15 مايو 2023 05:20 صباحاً - أعلنت باريس اليوم الإثنين عن تقديم عشرات المركبات المدرعة والدبابات الخفيفة للجيش الأوكراني إلى جانب تدريب الجنود على استخدامها، وذلك في أعقاب مأدبة عشاء جمعت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في قصر الإليزيه.

وفي بيان مشترك صادر عن الرئيسين، دعا ماكرون وزيلينسكي أيضا إلى فرض عقوبات جديدة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وقال البيان "في الأسابيع المقبلة، ستقوم فرنسا بتدريب العديد من الكتائب الأوكرانية وتجهيزها بعشرات المركبات المدرّعة والدبابات الخفيفة من طراز AMX-10RC".

وأضاف أن باريس "تركز أيضا جهودها على دعم قدرات الدفاع الجوي الأوكرانية".

وأكد أن "أوكرانيا وفرنسا تتفقان على ضرورة زيادة الضغط الجماعي على روسيا من خلال فرض مزيد من العقوبات عليها لإضعاف قدرتها على مواصلة حربها العدوانية وغير القانونية".

وقال زيلينسكي في تغريدة خلال توجهه إلى قاعدة فيلاكوبلاي الجوية في جنوب غرب باريس "مع كل زيارة إلى باريس، تتوسع القدرات الدفاعية والهجومية لأوكرانيا".

وتابع: "العلاقات مع أوروبا تزداد قوة، والضغط على روسيا آخذ في الازدياد".