العالم اليوم - فيلم "مكان في الزمن".. حلقة في سلسلة تتعاطف مع عزلة الإنسان

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 15 مايو 2023 09:22 صباحاً - كحلقة في سلسلة أفلام عن "عزلة الإنسان" ينوي المخرج الإماراتي نواف الجناحي صنعها، جاء فيلمه "مكان في الزمن"، بالتعاون مع مؤلف قصته المصري ممدوح رزق، والذي حصد جائزة "النخلة الذهبية" للفيلم الخليجي الروائي القصير في مهرجان أفلام السعودية.

عن اللقاء بالمخرج الإماراتي نواف الجناحي، يقول رزق لموقع "دوت الخليج": "الفيلم مقتبس من قصة قصيرة تحت عنوان "الذي يستحق"، وهي من كتاباتي المنشورة وأثارت انتباه الجناحي لتحويلها لفيلم سينمائي قصير".

يتابع: "من هنا بدأت المحادثات الأولية بيننا عام 2005 حتى الوصول للتصور النهائي للفيلم، والذي أعاد كتابته المخرج بسيناريو يحتفظ بحرارة القصة وحيويتها وشجن العزلة التي يكابدها البطل، محاولا استعادة زمنه الضائع في المكان الذي طالته يد التغيير".

أما ما ترويه القصة كما يقول الأديب المصري: "فخلال لحظات الفيلم القصيرة والمكثفة تُعرض قصة رجل عجوز يحارب الموت باسترجاع ذكرياته حول المكان الذي كان سابقا صحراء، ثم تمددت الحياة الحضرية إليه؛ وبذلك يعيد بناء المكان من تفاصيل الزمن".

لرزق إنتاج غزير في القصص والشعر والرواية والمسرح والنقد وكتابة السيناريو، ومنها كتاب "مطاردة الغياب. قراءات نقدية"، والمجموعة القصصية "لقلبي سواده الفاتن" و"المطر في كارمينا بورانا".

سبق للفيلم الفوز بجائزة لجنة التحكيم بمهرجان الداخلية السينمائي الدولي الذي أقيم بسلطنة عمان عام 2022، قبل حصد جائزته الأخيرة في مهرجان أفلام السعودية الذي انعقد خلال الفترة من 4- 11 مايو الجاري.

"المزيد من أفلام العزلة"

عن روح الفيلم وهدف عرضه، جاء على الموقع الإلكتروني للمخرج نواف الجناحي أنه ربما لأن الوحدة هي الصراع الأكثر شيوعا الذي يواجهه الإنسان كل يوم، خاصة في المدن الكبرى، يحاول الفيلم من خلال قدرات السينما السحرية استكشاف هذا الأمر، وما زلنا بحاجة لمزيد من الأفلام عن المنعزلين في العالم.

سبق أن قدم الجناحي فيلم "مرايا الصمت" عن الوحدة أيضا.

15 دقيقة سينمائية صامتة

الفيلم مدته 15 دقيقة فقط، وبلا حوار، وإنما يعتمد على الصورة والإيقاع والموسيقى، بمشاركة فريق عمل من عدة جنسيات، يضم المخرج والمنتج الإماراتي نواف الجناحي، الكاتب المصري ممدوح رزق، المصور البرتغالي ريكاردو براتس، والمونتير اللبناني على سلوم، ومدير الإنتاج البحريني نوف السباعي.

الفيلم من تمثيل يحيى عبد الرسول وميكايلا كاريزو وأحمد سعيد والموسيقى الأصلية للموسيقار إبراهيم الأميري وتصميم الصوت لطه العجمي.

مهرجانات وجوائز دولية

شارك فيلم "مكان في الزمن" في عدة مهرجانات سينمائية عالمية، الأول كان مهرجان شيكاغو السينمائي الدولي عام 2020 في الولايات المتحدة، أما عرضه العربي الأول فجاء في مهرجان الإسماعيلية الدولي للسينما 2021 في مصر، ثم مهرجان إيمدغاسن السينمائي الدولي في الجزائر، الذي انعقد خلال الفترة من 10 إلى 14 مايو الجاري.

عن الجوائز، فقد حاز جائزة لجنة التحكيم بمهرجان الداخلية السينمائي الدولي 2022 في سلطنة عمان، وتنويها خاصا للمخرج السينمائي في مهرجان البحرين السينمائي 2022، إضافة إلى جائزته الأخيرة وهي النخلة الذهبية للفيلم الخليجي الروائي القصير في مهرجان أفلام السعودية 2023.