قيرغيزستان: علاقاتنا مع روسيا تنطلق من مصالحنا الخاصة

جدة - نرمين السيد - وأكد وزير الخارجية القرغيزى جينبيك كولوبييف، أن بلاده لا ترى أية عقبات أمام تعاونها مع روسيا، بالرغم من تهديدات الغرب المستمر بفرض العقوبات على بشكيك فى حال استمرت بمسارها الداعم لموسكو، وفقا لـ «روسيا اليوم».
وقال كولوبييف فى حديث لبرنامج "موسكو الكرملين بوتين" عبر قناة "روسيا 1"، "نحن شركاء استراتيجيون، ولا يوجد بيننا أى عوائق للتعاون، ربما يستمر شركاؤنا الغربيون بتهديدنا بإمكانية فرض العقوبات علينا، لكننا نتبع قواعدنا الخاصة، ولا أرى أى مشكلة فى ذلك".
جاء ذلك ردا على سؤال الصحفى الروسى بافيل زاروبين، حول تأثير التهديدات الغربية بفرض العقوبات على قرغيزستان، بسبب علاقاتها مع روسيا.
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