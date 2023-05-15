السنغال وصندوق النقد يتفقان على قرض مبدئى بقيمة 1.5 مليار دولار

جدة - نرمين السيد - توصل خبراء صندوق النقد الدولى والسلطات السنغالية إلى اتفاق على مستوى الموظفين بشأن السياسات الاقتصادية والمالية يدعمه ترتيب تمويل جديد مدته 36 شهرا فى إطار مرفق الصناديق الموسعة وتسهيل الائتمان الموسع بحوالى 1.526 مليار دولار أمريكى، إلى جانب مرفق المرونة والاستدامة البالغ حوالى 32.1 مليون دولار أمريكى.





ويخضع اتفاق مستوى الخبراء لموافقة إدارة صندوق النقد الدولى ونظر المجلس التنفيذى فيه، وتشمل أولويات السياسة فى إطار برنامج مرفق الصناديق الموسعة وتسهيل الائتمان الموسع مع الجانب السنغالى، الحد من نقاط ضعف الديون من خلال الشروع فى ضبط المالية العامة، وتعزيز الحوكمة وإطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحقيق نمو أكثر شمولاً وثراءً بالوظائف.

وأشار الصندوق ، فى بيان، أن البرنامج يدعم أهداف السنغال للتخفيف من تداعيات تغير المناخ، وتسريع التكيف مع تغير المناخ فى البلاد، ودعم العمل على تعميم اعتبارات تغير المناخ فى عملية الميزانية.

وذكر الصندوق أن السنغال تعرضت للصدمات الخارجية المرتبطة إلى حد كبير بالأزمة الروسية الأوكرانية وجائحة كورونا، فضلاً عن تأثر المالية العامة وتوسع عجز الحساب الجارى الخارجى، وزيادة مستويات الديون، وتآكل الاحتياطيات الدولية الإقليمية.

وتوقع الصندوق تأثر السنغال العام الجارى بالتباطؤ الاقتصادى العالمى والظروف المالية الأكثر صرامة ، وعلى الانتعاش المتوقع فى النشاط الاقتصادى إذ من المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلى الإجمالى إلى 5.3% (مقارنة بالتوقعات الأولية البالغة 6%)، ومع ذلك، إذا بدأ إنتاج النفط والغاز فى الربع الأخير من هذا العام، فقد يتجاوز إجمالى نمو الناتج المحلى الإجمالى 8 فى المائة فى عام 2023.