السنغال وصندوق النقد يتفقان على قرض مبدئى بقيمة 1.5 مليار دولار

ويخضع اتفاق مستوى الخبراء لموافقة إدارة صندوق النقد الدولى ونظر المجلس التنفيذى فيه، وتشمل أولويات السياسة فى إطار برنامج مرفق الصناديق الموسعة وتسهيل الائتمان الموسع مع الجانب السنغالى، الحد من نقاط ضعف الديون من خلال الشروع فى ضبط المالية العامة، وتعزيز الحوكمة وإطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحقيق نمو أكثر شمولاً وثراءً بالوظائف.
وأشار الصندوق ، فى بيان، أن البرنامج يدعم أهداف السنغال للتخفيف من تداعيات تغير المناخ، وتسريع التكيف مع تغير المناخ فى البلاد، ودعم العمل على تعميم اعتبارات تغير المناخ فى عملية الميزانية.
وذكر الصندوق أن السنغال تعرضت للصدمات الخارجية المرتبطة إلى حد كبير بالأزمة الروسية الأوكرانية وجائحة كورونا، فضلاً عن تأثر المالية العامة وتوسع عجز الحساب الجارى الخارجى، وزيادة مستويات الديون، وتآكل الاحتياطيات الدولية الإقليمية.
وتوقع الصندوق تأثر السنغال العام الجارى بالتباطؤ الاقتصادى العالمى والظروف المالية الأكثر صرامة ، وعلى الانتعاش المتوقع فى النشاط الاقتصادى إذ من المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلى الإجمالى إلى 5.3% (مقارنة بالتوقعات الأولية البالغة 6%)، ومع ذلك، إذا بدأ إنتاج النفط والغاز فى الربع الأخير من هذا العام، فقد يتجاوز إجمالى نمو الناتج المحلى الإجمالى 8 فى المائة فى عام 2023.
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