زيلينسكى: سأبحث مع رئيس الوزراء البريطانى الدعم الجوى لأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وأضاف زيلينسكى، أنه سيبحث مع رئيس الوزراء البريطانى ريشى سوناك الدعم الجوى لأوكرانيا فى الحرب مع روسيا.

وتأتى هذه الزيارة إلى لندن ضمن الجولة الأوروبية التى يجريها الرئيس الاوكرانى، حيث توجه إلى إيطاليا، والتقى بعدد من القادة الايطاليين، ثم إلى الفاتيكان، حيث التقى البابا فرانسيس أمس السبت، ثم ذهب إلى ألمانيا حيث استقبله المستشار الألمانى أولاف شولتز استقبالا رسميا صباح الأحد وسط تدابير أمنية مشددة.

كما وصل الرئيس الأوكرانى، أمس الأحد، إلى باريس، قادما من ألمانيا، حيث توجه مباشرة إلى قصر الإليزيه، وكان فى استقباله الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون على عشاء عمل، حسبما ذكرت الرئاسة الفرنسية.

وركزت المباحثات بين الرئيسين الفرنسى والأوكرانى على الدعم الذى تواصل فرنسا تقديمه استجابة لاحتياجات أوكرانيا الملحة على المستويين العسكرى والإنسانى، وفقا لبيان الرئاسة الفرنسية.