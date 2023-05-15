زلزال قوى يضرب الساحل الشرقى لكوريا الجنوبية

جدة - نرمين السيد - سجلت الأرصاد الجوية الكورية الجنوبية، اليوم الإثنين، زلزالا بلغت قوته 4.5 درجة على مقياس ريختر، قبالة مدينة "دونجهيه" الواقعة على الساحل الشرقى لكوريا الجنوبية، ولم ترد أنباء عن وقوع أضرار للزلزال الذى يعد الأقوى فى شبه الجزيرة الكورية أو المياه المحيطة بها حتى الآن منذ بداية العام.





وذكرت وكالة الأرصاد الجوية الكورية الجنوبية - فى بيان نقلته وكالة الأنباء الكورية "يونهاب" - أن الزلزال حدث فى المياه على بعد 52 كيلومترا شمال شرق "دونجهيه"، الواقعة على بعد 182 كيلومترا شرقى سول، فى الساعة 6:27 صباحا، وأن مركز الزلزال وقع عند خط عرض 37.99 درجة شمالا، وخط طول 129.72 درجة شرقا على عمق 32 كيلومترا. وأضافت أنه تم الإبلاغ عن زلازل مماثلة قبالة الساحل الشرقى فى الأسابيع الأخيرة، ولكنها لم تسبب أضرارًا.

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