استشهاد فلسطينى برصاص الاحتلال فى مخيم عسكر شرقى نابلس

جدة - نرمين السيد - استشهد شاب وأصيب آخر برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى، فجر اليوم الإثنين، إثر اقتحام قوات الاحتلال لمخيم عسكر، شرقى نابلس، حسبما نقلت "القاهرة الإخبارية" عن وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".





ومن جانبه، قال مدير الإسعاف والطوارئ فى الهلال الأحمر فى نابلس، أحمد جبريل، إن مواطنين أُصيبا بالرصاص الحى خلال مواجهات مع قوات الاحتلال فى المخيم، لافتًا إلى أن أحدهما استشهد فى وقت لاحق متأثرًا بإصابته الحرجة فى الصدر. وبذلك، ترتفع حصيلة الشهداء منذ بداية العام الجارى فى الضفة الغربية وقطاع غزة إلى 152 شهيدًا، بينهم 33 شهيدًا جراء العدوان الإسرائيلى الأخير على قطاع غزة.

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