البيت الأبيض: الرئيس بايدن يلتقى مع كيشيدا فى هيروشيما الخميس

جدة - نرمين السيد - أعلن البيت الأبيض، اليوم الإثنين، أن الرئيس الأمريكى جو بايدن، سيجرى محادثات مع رئيس الوزراء اليابانى فوميو كيشيدا، يوم الخميس المقبل، فى هيروشيما قبل قمة مجموعة السبع، منهيًا التكهنات بأنه قد يغيب عن حضور الاجتماع شخصيا.





ونقلت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية عن كبير أمناء مجلس الوزراء اليابانى هيروكازو ماتسونو قوله - خلال مؤتمر صحفى فى طوكيو اليوم - "من خلال العمل عن كثب مع الولايات المتحدة، سنظهر للعالم بقوة الإرادة القوية لمجموعة الدول السبع لحماية النظام الدولى القائم على القواعد".

وسوف يغادر بايدن، واشنطن بعد غد الأربعاء ويصل إلى المدينة الواقعة غربى اليابان فى اليوم التالى، وتعد الزيارة الثانية من نوعها لليابان منذ تولى بايدن منصبه عام 2021 بينما ستعقد قمة مجموعة الدول السبع من الجمعة المقبلة إلى الأحد.

ومن المتوقع أن يؤكد بايدن وكيشيدا، اللذان عقدا آخر اجتماع خلال يناير 2023 فى واشنطن، على قوة التحالف الأمنى لبلديهما أثناء مناقشة ردهما على نفوذ الصين المتزايد فى منطقة المحيطين الهندى والهادئ والأزمة الروسية الأوكرانية.

ومن المتوقع أيضا أن يعقد كيشيدا وبايدن اجتماعا ثلاثيا يشارك فيه رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، الذى تمت دعوته إلى القمة كضيف، على هامش القمة لمناقشة تطوير الصواريخ فى كوريا الشمالية والتحديات الأمنية الأخرى فى المنطقة، وفقا لماتسونو.