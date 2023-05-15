وثيقة مسربة: رئيس فاجنر عرض على أوكرانيا كشف مواقع القوات الروسية

جدة - نرمين السيد - قالت وثيقة مسربة للمخابرات الأمريكية إن يفجينى بريجوجين، رئيس مجموعة "فاجنر" العسكرية الروسية، عرض الكشف عن مواقع القوات الروسية للحكومة الأوكرانية، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن وكالة "رويترز".





وتأتى الوثيقة المسربة عن المخابرات الأمريكية فى الوقت الذى تتصدر فيه "فاجنر" طليعة الهجوم الروسى فى باخموت، للسيطرة على المدينة الاستراتيجية الأوكرانية.

وبحسب الوثيقة المسربة التى نشرتها صحيفة "واشنطن بوست"، فإنه فى مقابل سحب أوكرانيا لجنودها من المنطقة، عرض بريجوجين فى يناير إبلاغ جهاز المخابرات الأوكرانى بمواقع القوات الروسية، لافتة إلى أن أوكرانيا رفضت العرض.

وهدد بريجوجين، الحليف المقرب للرئيس الروسى فلاديمير بوتين، علنًا بسحب قواته من المنطقة المحيطة بباخموت، ما لم يتلقوا الذخيرة التى هم فى أمس الحاجة إليها. وقال يوم الثلاثاء الماضى، فى رسالة صوتية، إنه ورجاله سيعتبرون خونة إذا تركوا المنطقة.

وبحسب "واشنطن بوست"، فقد جاء عرض بريجوجين من خلال اتصالاته بجهاز المخابرات الأوكرانى. فيما رفض متحدث باسم البيت الأبيض التعليق على التقرير، الذى استند إلى وثائق أمريكية سرية تم تسريبها إلى منصة "ديسكورد" للدردشة الجماعية.