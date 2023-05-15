العالم اليوم - السعودية.. التضخم يستقر عند 2.7 بالمئة في أبريل

انتم الان تتابعون خبر السعودية.. التضخم يستقر عند 2.7 بالمئة في أبريل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 15 مايو 2023 11:16 صباحاً - ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين (التضخم) على أساس سنوي في السعودية بنسبة 2.7 بالمئة في أبريل، ومن دون تغيير عن مستويات شهر مارس 2023، وفقا لبيانات صدرت عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية.

وأرجعت الهيئة ذلك إلى ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بـ 8.1 بالمئة. كما ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات بـ 1.0 بالمئة، حسب البيانات.

كما سجلت أسعار النقل ارتفاعاً بنسبة 1.1 بالمئة، نتيجة لارتفاع أسعار خدمات النقل بنسبة 6 بالمئة، كما ارتفعت أسعار قسم المطاعم والفنادق بنسبة 6.2 بالمئة، متأثرة بارتفاع أسعار خدمات تقديم الوجبات بنسبة 6.1 بالمئة.

وسجل قسم التعليم ارتفاعاُ بنحو 3 بالمئة، بعد ارتفاع أسعار التعليم ما قبل الابتدائي والتعليم الابتدائي بنسبة 4.5 بالمئة.

وسجل قسم الترفيه والثقافة ارتفاعاً بنحو 3.1 بالمئة، بعد ارتفاع أسعار الرحلات السياحية المنظمة بنسبة 12.6 بالمئة.

وعلى أساس شهري، سجل مؤشر أسعار المستهلك (التضخم)، ار تفاعا طفيفاً بنسبة 0.4 بالمئة مقارنة بشهر مارس الماضي ،متأثراً بارتفاع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع أخرى بنسبة 0.5 بالمئة.

وكان معدل التضخم السنوي في السعودية قد بلغ في مارس الماضي 2.7 بالمئة، وهو أدنى مستوياته في 8 أشهر.

وما تزال معدلات التضخم في السعودية من بين الأدنى عالميا، وكان معدل التضخم في المملكة بلغ ذروته للشهور الـ12 الأخيرة في يناير الماضي، عندما سجل ارتفاعاً بنسبة 3.4 بالمئة على أساس سنوي، قبل أن تبدأ وتيرته بالتراجع في فبراير الماضي.