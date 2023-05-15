العالم اليوم - الدعم الضخم.. تفاصيل الحزمة العسكرية الألمانية إلى أوكرانيا

انتم الان تتابعون خبر الدعم الضخم.. تفاصيل الحزمة العسكرية الألمانية إلى أوكرانيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 15 مايو 2023 12:22 مساءً - أعلنت وزارة الدفاع الألمانية أنها تستعد لتقديم حزمة أسلحة جديدة لأوكرانيا بقيمة 2.9 مليار دولار، وهي أكبر صفقة في برلين منذ بدء العملية العسكرية الروسية العام الماضي.

وقال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس في بيان: "نأمل جميعا في نهاية سريعة لهذه الحرب الرهيبة التي تشنها روسيا ضد الشعب الأوكراني، لكن للأسف هذا ليس واضحا في الأفق".

وقال: "لهذا السبب ستقدم ألمانيا المساعدة الضرورية".

حزمة الأسلحة

وقالت الوزارة إن الحزمة، التي تبلغ قيمتها 3 مليارات دولار، ستشمل:

30 دبابة إضافية من طراز Leopard-1.

مركبات مدرعة من طراز Marder.

أنظمة دفاع جوي.

طائرات استطلاع بدون طيار.

وقالت مجلة دير شبيغل إن الحزمة ستكون الأكبر في ألمانيا منذ اندلاع الحرب.

يأتي ذلك في الوقت الذي من المتوقع أن يسافر فيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى روما السبت لإجراء محادثات مع القادة السياسيين، والتي قد تعقبها رحلة إلى برلين.

وعود برلين

وقدمت ألمانيا العام الماضي دعما عسكريا قيمته ملياري يورو وخصصت 2.2 مليار يورو لهذا العام، رغم أن التفاصيل لم تنته بعد.

كما وعدت برلين بتزويد دباباتها الأكثر تقدمًا Leopard-2، وبدأت في تدريب الجنود الأوكرانيين على استخدامها.