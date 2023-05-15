العالم اليوم - أشعل احتفالات اللقب.. فيديو لرقص هستيري من رئيس برشلونة

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 15 مايو 2023 12:22 مساءً - لم يتردد رئيس نادي برشلونة الشهير، خوان لابورتا، بمشاركة اللاعبين، خلال الاحتفالات بتحقيق لقب الدوري الإسباني، وهو ما رصده فيديو طريف انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأحرز برشلونة لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم للمرة 27 في تاريخه، بعدما فاز 4-2 على إسبانيول بفضل ثنائية روبرت ليفاندوفسكي الأحد.

وفي فيديو طريف، ظهر لابورتا وهو يتوجه فرحا إلى غرفة تبديل الملابس، حيث استقبله اللاعبين برش المياه عليه، وهو ما لم يمانعه الرئيس الشهير.

وبعد فقرة رش المياه، قام لابورتا بالرقص والقفز بشكل هستيري مع اللاعبين، في فيديو مضحك نشرته الصفحة الرسمية للنادي.

وقبل أربع جولات على نهاية المسابقة، أصبح رصيد برشلونة 85 نقطة من 34 مباراة وبفارق 14 نقطة عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، وهو فارق لا يمكن تعويضه.