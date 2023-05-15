العالم اليوم - "جمجوم فارما" تحدد النطاق السعري للأسهم في اكتتابها

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 15 مايو 2023 12:22 مساءً - حددت شركة مصنع جمجوم للأدوية "جمجوم فارما" السعودية، الاثنين، النطاق السعري لطرحها في البورصة السعودية، بين 56 و60 ريالا للسهم (14.9 و 16 دولار)، وهو ما يشير إلى تقييم يتراوح من 3.9 إلى 4.2 مليار ريال (1.04 إلى 1.12 مليار دولار).

وتسعى "جمجوم فارما" السعودية من خلال طرحها العام الأولي لجمع ما يصل إلى 1.26 مليار ريال (336 مليون دولار).

وستطرح الشركة 21 مليون سهم، أو 30 بالمئة من عدد الأسهم المصدرة، عن طريق بيع أسهم المساهمين الحاليين.

وتدير شركة السعودي الفرنسي كابيتال الطرح بمشاركة جي.بي مورغان كمستشار مالي، كما تشارك الراجحي كابيتال كمدير لسجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية.

وسيجري تحديد السعر النهائي بعد عملية بناء سجل أوامر الطرح التي بدأت الاثنين وتنتهي في 22 مايو.

ويبدأ التسجيل للمستثمرين الأفراد من 30 مايو إلى الأول من يونيو.

وكانت هيئة السوق المالية السعودية قد وافقت في 28 ديسمبر 2022م على طلب الشركة طرح 21 مليون سهم تمثل 30 بالمئة من رأس مال الشركة البالغ حجمه 70 مليون سهم، من خلال بيع الأسهم الحالية المملوكة من قبل المساهمين البائعين.

وسوف يُخصص للمكتتبين الأفراد بحد أقصى مليونين ومائة ألف سهم عادي والتي تمثل ما نسبته عشرة بالمئة من أسهم الطرح.

ويستمر الزخم في سوق الاكتتابات في المملكة، فالسوق الرئيسي ينتظر خلال العام الجاري بعد اكتتاب "جمجوم فارما" اكتتابين آخرين، وهما اكتتاب شركة المرابحة المرنة للتمويل، وشركة الموارد للقوى البشرية.

كما ينتظر سوق نمو 6 اكتتابات حسب البيانات المعلنة على موقع "تداول".