الحكومة البريطانية تعلن وصول زيلينسكى إلى لندن لبحث الدعم الجوى

جدة - نرمين السيد - وقال بيان الحكومة البريطانية إن سوناك سيبحث مع زيلينسكى تقديم مزيد من الدعم الجوى لكييف، موضحة أن حزمة المساعدات الجديدة لكييف ستتضمن أنظمة جوية وطائرات مسيرة؟
وفى تصريحات له، قال الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، إنه سيلتقى رئيس الوزراء البريطانى ريتشى سونالك فى لندن، موضحًا أنه سيبحث مع رئيس الوزراء البريطانى ريتشى سوناك الدعم الجوى لأوكرانيا فى الحرب مع روسيا.
وتأتى هذه الزيارة إلى لندن ضمن الجولة الأوروبية التى يجريها الرئيس الاوكرانى، حيث توجه إلى إيطاليا، والتقى بعدد من القادة الايطاليين، ثم إلى الفاتيكان، حيث التقى البابا فرانسيس أمس السبت، ثم ذهب إلى ألمانيا حيث استقبله المستشار الألمانى أولاف شولتز استقبالا رسميا صباح الأحد وسط تدابير أمنية مشددة.
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