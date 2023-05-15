الاقتصاد الأمريكى.. توقعات بانتهاء أزمة رفع سقف الدين خلال أسابيع

جدة - نرمين السيد - وصفت جانيت يلن، وزيرة الخزانة الأمريكية، الأزمة المتعلقة برفع سقف الدين الأمريكى بأنها "الأكثر صعوبة" قياسا بالأزمات السابقة فى هذا الصدد، إلا إنها لا تزال تأمل فى التوصل إلى حل يجنب الولايات المتحدة أول تعثر عن سداد الدين فى تاريخها.





وقال مازن سلهب، خبير الأسواق، خلال مداخلة على شاشة "القاهرة الإخبارية"، إنه يستبعد وصول الولايات المتحدة الأمريكية لمرحلة عدم القدرة على الوفاء بديونها، خاصة وأن ذلك لن يكون فى مصلحة أى من الحزبين الجمهورى والديمقراطى، متوقعا أن يتم حل هذه الأزمة بشكل كامل خلال الأسابيع المقبلة.

وأضاف أن تصريحات وزيرة الخزانة الأمريكية تهدف فى المقام الرئيسى للضغط على النواب الجمهوريين فى الكونجرس، من أجل قبول مقترح الرئيس الأمريكى جو بايدن برفع سقف الدين.

وأشار إلى أن الحزبين لا يحاولان حل هذه المشكلة من جذورها، لكونها تتطلب أموالا ضخمة وصدامات سياسية لعلاج المشكلة البنيوية فى الاقتصاد الأمريكى، التى تنتج مثل هذه الأزمات.

وكانت أزمة رفع سقف الديون الأمريكية البالغة 31.4 تريليون دولار، أثارت مخاوف اقتصادية عالمية، لا سيما بعد أن نوه تقرير للكونجرس إلى "خطر كبير" يحيط بالاقتصاد العالمى، حال تعثرت الولايات المتحدة عن السداد خلال أول أسبوعين من شهر يونيو.