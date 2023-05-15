العالم اليوم - المؤشرات الأوروبية ترتفع.. مع ترقب محادثات رفع سقف الدين

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 15 مايو 2023 01:19 مساءً - ارتفعت الأسهم الأوروبية، الاثنين، في وقت يقيم فيه المستثمرون الغموض الذي يكتنف محادثات سقف الدين الأميركي، والانتخابات الرئاسية في تركيا، ويترقبون فيه بيانات تصدر هذا الأسبوع ،للحصول على دلالات حول وضع الاقتصاد العالمي.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 بالمئة، وتصدرت أسهم شركات السلع الشخصية والمنزلية وكذلك شركات السفر والترفيه المكاسب، كما ارتفع سهم "أكسا" 1.7 بالمئة بعد أن قالت ثاني أكبر شركة تأمين في أوروبا أن مبيعاتها في الربع الأول ارتفعت اثنين بالمئة.

كما ارتفع سهم "سيمنس إنرجي" 0.9 بالمئة بعد أن رفعت مجموعة الطاقة توقعاتها للمبيعات وسجلت رقما قياسيا للطلبات المتراكمة عند 102 مليار يورو (112.28 مليار دولار).

كما ساعدت بيانات مؤشر أسعار الجملة الألماني في تحسين المعنويات، فقد أظهرت هذه البيانات انخفض المؤشر بشكل طفيف في أبريل، وهو أول انخفاض على أساس سنوي منذ ديسمبر 2020، في حين أظهرت بيانات أخرى أن أسعار المستهلكين في السويد تراجعت أكثر من المتوقع في أبريل.

ومن المرجح على ما يبدو استئناف المحادثات حول سقف الدين الأميركي بين الرئيس جو بايدن والنواب الجمهوريين الثلاثاء.

إدارة الرئيس جو بايدن حذرت مجددًا من عواقب "كارثية" على الاقتصاد الأميركي تشمل خسائر فادحة في الوظائف إذا تخلفت البلاد عن السداد.

من جانبه، توقع مكتب الميزانية في الكونغرس، الجمعة، أن البلاد قد تتخلف عن سداد ديونها بحلول 15 يونيو، إذا فشل المشرعون في الاتفاق مع بايدن لرفع القيود الحالية على الإنفاق الحكومي.