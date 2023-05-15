العالم اليوم - وفاة قائد برشلونة ومنتخب إسبانيا السابق

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 15 مايو 2023 01:19 مساءً - توفي فيران أوليفيا قائد منتخب إسبانيا المتوج بلقب كأس أوروبا لكرة القدم عام 1964، الأحد، عن عمر 86 عاما.

وفاز مدافع وقائد برشلونة السابق الذي لعب أكثر من 500 مباراة مع الفريق الكتالوني بين عامي 1956 و1969، بالدوري الإسباني مرتين (1959 و1960)، ورفع كأس الملك 4 مرات (1957 و1959 و1963 و1968).

وقال النادي في موقعه على الإنترنت: "خلال الفترة التي قضاها كلاعب، كان مدافعا من الدرجة الأولى".

وعمل أوليفيا مديرا لبرشلونة في عهد الرئيس خوسيه لويس نونيز، بين عامي 1989 و1993.