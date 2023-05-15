رئيس مجلس السيادة السودانى البرهان ينهى خدمة سفراء بوزارة الخارجية

جدة - نرمين السيد - أصدر الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السودانى، اليوم الإثنين، قرارًا بإنهاء خدمة سفراء بوزارة الخارجية السودانية، حسبما أفاد به نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.





ويأتى القرار صبيحة قرار البرهان بتجميد حسابات الدعم السريع وشركاتها فى جميع البنوك فى السودان، وإعفاء محافظ البنك المركزى من منصبه. وشهد السودان ثلاثة أسابيع من الاشتباكات بين الجيش السودانى والدعم السريع منذ 15 أبريل الماضى، ووقع الطرفان اتفاقًا أوليًا قبل أيام أيام قليلة، تعهّدا فيه الطرفان باحترام قواعد تتيح توفير المساعدات الإنسانية، من دون التوصل حتى الآن إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار.

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