رئيس وزراء اليابان: مجموعة الدول السبع تروج لعالم خال من الأسلحة النووية

جدة - نرمين السيد - قال رئيس الوزراء اليابانى فوميو كيشيدا اليوم الاثنين إن قادة مجموعة الدول السبع سيظهرون عزمهم على الترويج لعالم خال من الأسلحة النووية عندما يجتمعون فى وقت لاحق من هذا الأسبوع فى محافظة هيروشيما اليابانية.





وأضاف كيشيدا - خلال مقابلة أجراها مع وكالة أنباء "كيودو" اليابانية - "سنتخذ خطوات أكثر واقعية وعملية لتحقيق هذه الغاية". وشدد كيشيدا على أهمية زيارة زعماء مجموعة الدول السبع إلى متحف هيروشيما التذكارى للسلام، قائلا: "إن نقل حقيقة الهجوم النووى مهم كنقطة انطلاق لجميع جهود نزع السلاح النووى".

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