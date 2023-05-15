تايلاند: فوز حزب «التقدم إلى الأمام» المعارض

جدة - نرمين السيد - أعلنت لجنة الانتخابات التايلاندية اليوم الإثنين، فوز حزب "التقدم إلى الأمام" المعارض فى الانتخابات العامة التى أجريت أمس الأحد، وذلك بعد انتهاء اللجنة من فرز الأصوات.





ونقلت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية عن رئيس اللجنة إيتيبورن بونبراكونج قوله إن نسبة إقبال الناخبين بلغت 75.22%، متجاوزة 75.03% فى عام 2011. وأعلن بيتا ليمجارونرات، زعيم المعارضة فى تايلاند اليوم فوزه فى الانتخابات التشريعية التى شهدتها البلاد والتى فاز بها حزبه " التقدم إلى الأمام". وقال بيتا ليمجارونرات - فى تصريحات صحفية له - " إنه اليوم مستعد لكى يشغل منصب رئيس الوزراء المقبل وسيعمل مع حزب المعارضة الآخر".

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